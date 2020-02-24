Украл телефон у гулявшей с ребёнком женщины: полиция задержала рецидивиста (ВИДЕО)

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У 29-летней женщины, находившейся с ребёнком на детской площадке, неизвестный украл мобильный телефон. Инцидент произошёл 9 февраля на улице М. Садовяну в секторе Чеканы.

Пострадавшая рассказала правоохранительным органам, что злоумышленник схватил её телефон и убежал. Ущерб, причинённый жертве, составил 10 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре преступник был задержан. Выяснилось, что 32-летнего мужчину ранее судили за кражу и грабёж.

Он признал свою вину. За совершённое преступление рецидивисту грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.