Украл сумку у родной матери: столичная полиция задержала злоумышленника (ВИДЕО)

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47-летний житель столицы был задержан на 72 часа за совершение ограбления.

Вечером 19 октября в полицию обратилась 70-летняя женщина и сообщила, что ее сын отобрал у нее сумку с 2 600 леями, документами и банковской картой, после чего покинул дом.

Вскоре мужчина был задержан и доставлен в инспекторат. Задержанный признал вину, сообщив, что деньги потратил на собственные нужды.

Стоит отметить, что мужчину ранее судили за аналогичные правонарушения. Согласно действующему уголовному законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.