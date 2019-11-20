Украл продукты из чужого подвала: подвыпивший “гость” ответит за кражу

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В Тирасполе правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в краже продуктов питания. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель села Суклея.

Поздним вечером 7 ноября мужчина шёл по улице своего села и “проверял” калитки. Одна из них оказалась незапертой. Пока хозяева находились в доме, незваный гость проник в подвал и стал складывать в мешок овощи, домашнее вино и консервы. Часть банок и бутылок по неосторожности мужчина разбил, пишет mvdpmr.org.

О ночном визите владельцы узнали только утром и обратились в милицию. 19 ноября подозреваемого задержали.

В совершении кражи мужчина сознался. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.