Украл плиту и сдал в металлолом, чтобы выпить: в Бендерах поймали вора-рецидивиста

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Взломанную дверь и пропажу газовой плиты жительница Бендер обнаружила, когда вернулась с работы. Милиционеры нашли вора за несколько часов.

Как выяснилось, он был знаком с хозяйкой жилья и знал, когда её не бывает дома. Краденую плиту мужчина сдал в пункт приёма металлолома, а на вырученные деньги отправился отмечать удачное завершение дела.

Однако праздновал 38-летний злоумышленник недолго. Уже вечером он оказался в милиции, пишет пресс-служба МВД ПМР. Подобное правонарушение для бендерчанина может обернуться очередной судимостью.