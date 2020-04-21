Украл оставленный без присмотра в кафе мобильник: столичная полиция поймала воришку

Украл оставленный без присмотра в кафе мобильник: столичная полиция поймала воришку

26-летний житель Гратиешт был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу.

9 февраля, находясь в заведении, расположенном на улице Алеку Руссо, подозреваемый украл мобильный телефон, оставленный владельцем без присмотра. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Потерпевший оценил ущерб в 3 190 леев.

Нарушитель вскоре был задержан. Он признал свою вину. За кражу мужчине грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md