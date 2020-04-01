Украл опоры ЛЭП, чтобы сделать бордюры в своем дворе: рыбничанину грозит до 5 лет тюрьмы

0

В милицию Рыбницкого района поступило сообщение о том, что в селе Жура повреждены две опоры линии электропередач. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 50-летний житель населенного пункта.

Как выяснилось, мужчина разбирал линию электропередач, чтобы сделать бордюры в своём дворе. Ночью он разбил кувалдой бетон у основания двух опор, а один столб успел “спилить”.

Подозреваемый пояснил, что был уверен, что ЛЭП недействующая. Оказалось, снесённый столб действительно был обесточен, однако другая опора, пишет mvdpmr.org, являлась частью работающей линии электропередач.

За умышленное уничтожение или повреждение электрических сетей сельчанину может грозить до 5 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.