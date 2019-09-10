Украл на рынке электроинструмент: преступника поймали по горячим следам

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С прилавка одного из бутиков, расположенных на рынке в Бендерах, исчез строительный фен. Обнаружив пропажу, 48-летний продавец обратился в милицию. В течение нескольких часов оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель села Парканы.

Как выяснилось, утром мужчина приехал в город за стройматериалами. По утверждению сельчанина, когда он увидел электроинструмент, желание заполучить его буквально парализовало волю и сознание. Пока продавец сосредоточенно раскладывал товар, злоумышленник незаметно забрал электрический прибор и вернулся домой, сообщает mvdpmr.org.

С той минуты день будто бы не задался, рассказал правонарушитель. Думал работать, но не мог: мучила совесть. Говорит, что планировал после обеда вернуть строительный инструмент, однако милиционеры пришли к нему домой раньше. В содеянном мужчина раскаялся. Похищенное имущество будет возвращено владельцу.

Как дорого обойдется правонарушителю минутная слабость, противоречащая законодательству, решит суд.