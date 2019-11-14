Украл кошелёк у пассажирки маршрутки: столичная полиция задержала рецидивиста (ВИДЕО)

Украл кошелёк у пассажирки маршрутки: столичная полиция задержала рецидивиста (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали 43-летнего жителя столицы за совершение карманной кражи. Ранее мужчина множество раз попадал в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл 12 ноября в маршрутном микроавтобусе №184. Злоумышленник воспользовался невнимательностью 36-летней жертвы и украл из её сумки кошелёк с документами, банковскими картами и деньгами. Ущерб, оценённый жертвой, составил 1 400 леев.

Вскоре нарушитель был задержан. Мужчина признал свою вину, сообщив, что украденные деньги потратил. Согласно действующему уголовному законодательству ему грозит штраф, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

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