Украл кошелёк у пассажирки маршрутки: карманника-рецидивиста задержали по горячим следам (ВИДЕО)

Украл кошелёк у пассажирки маршрутки: карманника-рецидивиста задержали по горячим следам (ВИДЕО)

52-летняя жительница столицы стала жертвой карманника. Инцидент произошёл во время поездки в пассажирском микроавтобусе №190.

По словам пострадавшей, из сумки злоумышленник вытащил кошелёк с деньгами, документами и другими ценностями. Обнаружив пропажу, женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте по горячим следам задержали подозреваемого в совершении преступления. 42-летний житель Яловенского района ранее привлекался к ответственности за аналогичные деяния.

Кошелёк вернули потерпевшей. Согласно уголовному законодательству, преступнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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