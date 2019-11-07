Украл кошелёк у невнимательной жертвы: в столице пойман карманник-рецидивист (ВИДЕО)

Украл кошелёк у невнимательной жертвы: в столице пойман карманник-рецидивист (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали 42-летнего жителя столицы за совершение кражи. Ранее задержанный неоднократно попадался на аналогичных преступлениях.

Инцидент произошёл утром 8 октября в маршрутке №103. На участке между улицами Сармизеджетуса и Александру чел Бун злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью 33-летней жертвы, вытащил из сумки женщины кошелёк с удостоверением личности, банковскими картами и денежными средствами. Ущерб составил 3 400 леев.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину, сообщив, что украденные деньги были потрачены. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет и штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев.

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