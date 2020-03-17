Украл из мести: в Рыбнице задержали домушника

Украл из мести: в Рыбнице задержали домушника

В милицию обратилась 27-летняя рыбничанка. Правоохранителям она пояснила, что кто-то пробрался в её комнату в общежитии и похитил игровую приставку и другие вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний житель села Попенки Рыбницкого района. Молодой человек пояснил, пишет mvdpmr.org, что кражу совершил из мести.

Как выяснилось, несколько недель назад между мужем заявительницы и подозреваемым возник конфликт на бытовой почве. Злоумышленник в отсутствие хозяев несколько раз успел побывать в чужом жилище и вынести ценные вещи.

Похищенное имущество было изъято. Проводится проверка. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

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