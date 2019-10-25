Украл дорогостоящий инструмент из магазина: рецидивиста задержала столичная полиция (ВИДЕО)

Украл дорогостоящий инструмент из магазина: рецидивиста задержала столичная полиция (ВИДЕО)

30 сентября администрация магазина строительных материалов обратилась в полицию сектора Рышкановка с сообщением о краже электроинструментов. На месте сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый вошёл в магазин, расположенный на улице А. Матеевич, откуда украл перфоратор и дрель-шуруповёрт. Общий ущерб составил 6 400 леев.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Было установлено, что 34-летний житель Оргеевского района ранее попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления. В ходе уголовного разбирательства мужчина признал свою вину, сообщив, что похищенные товары продал на столичном рынке.

Согласно действующему уголовному законодательству, за кражу задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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