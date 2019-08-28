Украл деньги, проникнув в дом через окно: полиция задержала подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Украл деньги, проникнув в дом через окно: полиция задержала подозреваемого в краже (ВИДЕО)

19-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы по подозрению в совершении квартирной кражи.

Вечером 18 августа в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что из её квартиры по ул. Николая Милеску-Спэтару исчезли деньги – 27390 леев. На месте происшествия оперативная группа установила, что преступник проник в жилище через окно.

Вскоре подозреваемый был задержан. Нарушитель признался в содеянном. В соответствии с действующим законодательством ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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