Украл деньги, пока хозяев не было дома: в Тирасполе задержали домушника

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За помощью в милицию обратился 59-летний житель Тирасполя. Мужчина рассказал, что 14 августа в его доме побывал вор, который похитил 650 долларов США.

Хозяева отсутствовали всего два часа. Этого времени злоумышленнику оказалось достаточно, пишет mvdpmr.org.

В результате проведённых оперативных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Кагула, который около года проживает в Бендерах. Его задержали 16 августа.

Как пояснил подследственный, в частный дом он проник через окно, после того как убедился, что все жильцы покинули двор. Более половины украденных денег домушник успел потратить: удалось вернуть лишь 300 долларов США.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.