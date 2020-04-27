Украл деньги из кассы магазина: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

Украл деньги из кассы магазина: в столице задержали рецидивиста (ВИДЕО)

31-летнего жителя Кишинева поймали по горячим следам. 

В полицию обратились сотрудники магазина, расположенного на Чеканах. Они сообщили, что неизвестный мужчина украл из кассы 2 900 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Впоследствии было установлено, что в течение марта-апреля он совершил 7 краж и 2 ограбления в аптеках и продуктовых магазинах. У мужчины имеются судимости и за другие правонарушения. В соответствии с действующим законодательством ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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