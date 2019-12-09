Украл чужой телефон: столичная полиция разыскивает преступника (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы разыскивают молодого человека, который подозревается в краже мобильного телефона.

Инцидент произошёл 27 ноября. 26-летний потерпевший вместе с другом находился на улице Михай Витязул и на несколько минут оставил мобильный телефон без присмотра. Этим и воспользовался злоумышленник. Сумма ущерба составила 12 000 леев.

Действия вора попали на камеры наблюдения. Нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить информацию по номеру: 0 60 463 749. Конфиденциальность источников информации гарантируется.