Украл, чтобы отомстить: приднестровец стащил металлическую плиту у приятеля

0

За помощью к участковому обратился 50-летний житель села Ульма. Мужчина отсутствовал дома всего несколько часов – с 9:00 до 14:00 7 марта. За это время из его жилья была похищена металлическая плита.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, установлено, что в чужое жильё вор проник, сорвав скобу навесного замка на входной двери. Участковый инспектор милиции нашёл и пропавшее имущество и того, кто его украл. Злоумышленником оказался 42-летний знакомый потерпевшего. Как выяснилось, он затаил обиду на товарища: якобы тот присвоил общие заработанные деньги. Чтобы отомстить, пошёл на преступление. В итоге сделал хуже только себе. За совершение кражи ему грозит уголовная ответственность.