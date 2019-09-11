Украл бытовую технику и алкоголь более чем на 30 тысяч леев: в столице задержали вора-рецидивиста

Украл бытовую технику и алкоголь более чем на 30 тысяч леев: в столице задержали вора-рецидивиста

Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 25-летнего уроженца Криулянского района, подозреваемого в совершении кражи со взломом.

По данным пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент был зарегистрирован в конце июля, когда 66-летний житель коммуны Чореску сообщил правоохранителям о том, что из его дома было украдено имущество. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что вор проник в жилище, взломав дверь, после чего украл бытовую технику, 12 бутылок с алкогольными напитками и другие материальные ценности. Сумма ущерба составила 31 680 леев.

В результате уголовного преследования подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину и сообщил правоохранителям, что уже успел продать кое-какое имущество, получив за него прибыль. Примечательно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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