Украл бензопилу и музыкальный центр: в Рыбницком районе задержали вора

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С заявлением в милицию обратилась 74-летняя жительница Рыбницы. Женщина пояснила, что в принадлежащем ей доме похозяйничал вор. В помещение злоумышленник проник через окно и похитил бензопилу и музыкальный центр.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний сельчанин, ранее неоднократно судимый, пишет mvdpmr.org. Похищенное было обнаружено и изъято по месту жительства мужчины.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, подозреваемому грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.