Украинские таможенники нашли у молдаванина коллекционные старинные монеты (ФОТО)

Стражи границы предположили, что монеты представляют культурную и историческую ценность.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы Украины, монеты были обнаружены на КПП “Екатериновка”, когда контроль проходил рейсовый автобус Mercedes-Benz маршрута Кишинёв-Липецк. Во время тщательного осмотра были найдены 7 коллекционных монет начала ХХ века, которые принадлежали водителю транспорта.

Монеты, которые могут представлять культурную и историческую ценность, были изъяты. На имя нарушителя завели административное дело.