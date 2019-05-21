Украинские правоохранители задержали двоих браконьеров, в числе которых – молдаванин

Украинские правоохранители задержали двоих браконьеров, в числе которых – молдаванин

Украинские правоохранители на озере Кагул задержали двоих браконьеров с большим уловом. Правонарушителями оказались граждане Молдовы и Украины.

Браконьеры ловили рыбу в запретный период незаконными орудиями лова, а именно 10 сетками. Всего они выловили более 500 рыб различных видов, пишет reporter.com.ua. Мужчин задержали, когда те вынимали сетки из воды, расфасовывали рыбу по мешкам и отвозили её к автомобилю, пишет источник.

Улов и запрещенные орудия лова правоохранители изъяли. За незаконное занятие рыбным промыслом нарушители будут наказаны.

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