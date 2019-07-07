Украинские правоохранители рассказали подробности о педофиле из Молдовы

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53-летнего гражданина Молдовы, который обвиняется в развращении малолетних девочек в Одесской области, вычислили через закрытые форумы. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранители Украины разоблачили гражданина Молдовы, который проживает в селе Грибовка Одесской области и подозревается в развращении малолетних девочек и создании материалов для взрослых с их участием. По версии правоохранителей, мужчина сдавал жилье в аренду отдыхающим, входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе “поиграть”. Во время такого общения мужчина заставлял девушек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий.

– Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Поэтому во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего мужчину, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии, – рассказали в Нацполиции.

Подозреваемый имеет вид на жительство в Украине, он занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Развращение малолетних он размещал на закрытых специализированных форумах, передаёт 048.ua.