Украинские пограничники задержали молдаванку с коллекцией старинных монет

Украинские пограничники задержали молдаванку с коллекцией старинных монет

Украинские пограничники в пункте пропуска на границе с Молдовой обнаружили почти полсотни монет XVIII-XIX века. Их пыталась провезти гражданка Молдовы.

Как сообщили сотрудники погранслужбы, 10 марта в пункт пропуска “Сокиряны” при въезде на Украину прибыл микроавтобус “Мерседес” под управлением гражданина Молдовы. Во время погранично-таможенного досмотра багажа, среди личных вещей пассажирки, гражданки Молдовы, правоохранители обнаружили 44 монеты, которые, представляют культурно-историческую ценность, пишет unn.com.ua.

Коллекцию монет правоохранители изъяли. Она была направлена на экспертизу для установления культурной и исторической ценности.

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