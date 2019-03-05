Украинские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого за контрабанду

Украинские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого за контрабанду

Сотрудники пограничной службы Украины задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске за контрабанду товаров. Инцидент произошёл 3 марта в пункте пропуска “Выступовичи”.

Пограничники Житомирского отряда обнаружили мужчину, который находится в международном розыске за контрабанду товаров. Нарушителем оказался 26-летний гражданин Молдовы, который пешком пытался через пункт пропуска попасть на территорию соседнего государства, пишет unn.com.ua.

Пограничники задержали мужчину и передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Румынию с целью привлечения к уголовной ответственности.

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