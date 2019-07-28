Украинские пограничники задержали молдаванина, незаконно перевозившего физиотерапевтические приборы

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В Сумской области украинские пограничники во время проверки поезда сообщением “Москва-Кишинёв” обнаружили товары народного потребления, которые провозились через границу с сокрытием от контроля.

Как пишет dancor.sumy.ua, в ходе осмотра одного из пассажирских вагонов пограничный наряд в нише в рабочем купе проводника обнаружил 20 упаковок с миостимуляторами для мышц. Владельцем товара оказался пассажир поезда, 36-летний гражданин Молдовы.

Обнаруженный груз был изъят. На правонарушителя составлен административный протокол.