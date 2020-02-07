Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, находившегося в розыске

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, находившегося в розыске

В январе пограничники в пункте пропуска “Мамалыга” задержали 42-летнего гражданина Республики Молдова при пересечении границы на въезд в Украину.

Как выяснилось, мужчина разыскивался правоохранительными органами Румынии, передаёт promin.cv.ua. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы за нарушение ПДД, что привело к смерти одного человека и травмированию другого.

В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения о выдаче компетентным органам Румынии.

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