Украинские яблоки под видом молдавских экспортировали в Россию: компаниям грозят штрафы и ликвидация

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Органы правопорядка проводят уголовное преследование по факту контрабанды из Украины товаров на более 60 млн леев, которые впоследствии были экспортированы в Россию в качестве молдавского продукта.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, преступление, связанное с контрабандой и отмыванием денег, было совершено группировкой, состоящей из 5 компаний. Органы правопорядка установили, что в период с 2018 по 2019 год в целях получения незаконного дохода в результате экспорта сельскохозяйственной продукции группа людей, руководители предприятий, импортировали яблоки из Украины на 60 447 133 леев. Часть яблок была продана на территории Молдовы. После этого, используя поддельные документы о происхождении, компании экспортировали яблоки в Россию в качестве молдавских, получив таким образом возмещение НДС из госбюджета.

В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерские отчёты, штампы, документы о покупке товара, первичные учётные документы, подтверждающие незаконную деятельность ОПГ. Сумма ущерба устанавливается.

Если вина подозреваемых в деле о контрабанде будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридические лица получат штраф в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью или ликвидацией компаний. В деле, связанном с отмыванием денег, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере до 800 000 леев или ликвидация компаний.