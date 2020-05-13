Украинская рыба показалась вкуснее: двое молдаван незаконно пересекли границу, чтобы порыбачить (ФОТО, ВИДЕО)

Украинская рыба показалась вкуснее: двое молдаван незаконно пересекли границу, чтобы порыбачить (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Таможенной службы Украины задержали двух граждан Молдовы, которые незаконно пересекли молдо-украинскую границу, чтобы порыбачить. 

По данным пресс-службы ведомства, мужчины рыбачили в реке Днестр, недалеко от берега с украинской стороны. С помощью сетей они успели выловить около 10 кг рыбы. Пограничники задержали браконьеров. Теперь им грозит штраф.

После выяснения всех обстоятельств рыбаков-нелегалов передадут молдавским властям.

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