Украинка дважды за день протаранила КПП в Приднестровье

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Инцидент произошёл в пункте пропуска “Первомайск” в Приднестровье. Проигнорировав установленный порядок прохождения пограничного контроля, сквозь пункт пропуска прорвалась автовладелица на номерах с украинской регистрацией. Проезжая, женщина задела часового у шлагбаума.

Аналогичное правонарушение неустановленным на тот момент гражданином было предварительно совершено и в пункте пропуска “Кучурган-Авто” со стороны Украины, пишет novostipmr.com. Через некоторое время автомобиль с нарушителем был задержан. Владельцем транспортного средства оказалась жительница Украины, уроженка Приднестровья, которую за нарушения привлекли к административной ответственности. После составления административного материала женщину отпустили.

Однако спустя несколько часов нарушительница вновь предприняла попытку прорваться через границу Приднестровья. Пограничники приняли меры по принудительной остановке транспортного средства, пишет источник.

Двигаясь на большой скорости, автовладелица сбила шлагбаум, который ударил и разбил оконную раму модуля пограничного контроля, где в тот момент находилась сотрудница Пограничного управления. Осколки стекла и детали конструкции нанесли ей травмы.

Несмотря на применённую ленту с шипами и закрытый шлагбаум на выезде, нарушительница прорвалась через пункт пропуска в направлении Украины. Внедорожник с пробитыми колёсами в итоге был остановлен в нескольких километрах от пункта пропуска “Кучурган-Авто”.

В настоящее время нарушительница находится на территории Приднестровья. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.