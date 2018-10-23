Украинец с пистолетом, молдаванин с поддельными правами: выявлены 2 попытки незаконного пересечения границы (ФОТО)

Оба инцидента были зарегистрированы на КПП Паланта в конце прошлой недели.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в первом случае контроль проходил 22-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии), который направлялся в сторону въезда в страну на автомобиле марки Toyota Auris. Мужчина предъявил весь пакет документов, среди которых было и водительское удостоверение, выданное румынскими властями. В ходе тщательной проверки пограничниками было установлено, что документ сфальсифицирован.

На слушаниях нарушитель заявил, что обновил свои права за 10 дней у гражданина Румынии, заплатив при этом 200 евро. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Молодому человеку грозит штраф до 650 условных единиц, неоплачиваемый труд на срок до 20 часов или до 2 лет лишения свободы.

Второй случай произошёл, когда контроль на КПП проходил гражданин Украины. Он попытался въехать в Молдову с пневматическим пистолетом с 9 патронами. У мужчины имелись необходимые документы на оружие, но он не предъявил их и решил не подчиняться законным требованиям.

Во время контроля автомобиля марки Land Rover таможенники обнаружили в дверях автомобиля пистолет FENIX-R и магазин с девятью патронами. Правоохранители предупредили гражданина о запрете на перевоз оружия, в результате чего 36-летний украинец создал конфликтную ситуацию и отказался возвращаться. Дело было передано таможенным органам Украины для проведения расследования и принятия необходимых юридических мер.