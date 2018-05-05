Украинец пытался ввезти в Молдову более 90 литров химикатов, спрятав их в место для запаски (ФОТО)

Гражданин соседней страны намеревался ввезти на территорию РМ 94 литра пестицидов, предназначенных для обработки сельхозугодий.



Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зафиксирован в пункте пересечения “Гримэнкэуць”, в то время как контроль проходил 49-летний гражданин Украины. Мужчина намеревался въехать на территорию РМ на автомобиле марки Volkswagen Golf, зарегистрированный в Украине.

Проходя контроль, гражданин соседней страны заявил органам правопорядка, что он не перевозит товар, который нужно декларировать. Однако во время тщательной проверки транспортного средства пограничники всё же обнаружили контрабанду – 21 канистру по 4,5 литров, наполненных химическим веществом, которые были спрятаны под задним сиденьем автомобиля в месте для запасного колеса.

Найденные пестициды были изъяты. Гражданину Украины грозит уголовное наказание в связи с контрабандной деятельностью.