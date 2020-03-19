Украинец пытался нелегально попасть в Молдову в поисках работы (ВИДЕО)

Украинец пытался нелегально попасть в Молдову в поисках работы (ВИДЕО)

Всего в 10 метрах от границы был задержан гражданин Украины, который планировал попасть в Молдову обманным путём.

Утром 18 марта поступила информация о подозрительном лице, который направлялся к границе Молдовы. Как оказалось, 35-летний гражданин Украины работал пастухом в приграничном населённом пункте на Украине. Он намеревался незаконно пересечь государственную границу, чтобы найти работу в нашей стране.

Нарушитель был задержан. Ему грозит штраф до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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