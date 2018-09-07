Украинец пойман на молдавской границе с намеренно подделанным документом

Инцидент зафиксирован ночью сегодня, 7 сентября, на КПП “Крива.

Гражданин Украины явился на пункт пропуска на автомобиле Mercedes-Benz E с литовскими номерами. Среди документов, представленных им к проверке, пограничные полицейские обнаружили, что водительские права, выданные украинскими властями в 2017 году, имеют признаки подделки. Проверка на спецоборудовании подтвердила этот факт.

При допросе украинец признал, что права поддельные, и рассказал, что пошел на фальсификацию в связи с изъятием у него оригинального документа за нарушение закона.

В итоге фальшивый документ был изъят, а гражданин Украины, прибегнув к помощи знакомого, посадил его за руль своей машины и вернулся с ним в родную страну.