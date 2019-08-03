Украинца, замешанного в схемах по торговле детьми, задержали на территории Молдовы

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Несколько детей из Германии, страдающих проблемами психического здоровья, стали жертвами трафикантов. Громкий инцидент произошёл около четырёх лет назад.

Некоторых несовершеннолетних жертв нашли в заброшенных деревнях, в нежилых домах, где их пытали или принуждали работать, пишет unica.md со ссылкой на rise.md. По словам правоохранителей, некоторых детей использовали в качестве “подопытных кроликов”, заставляя их употреблять психотропные препараты.

Злоумышленники орудовали на территории Украины и Польши, а позже и Молдовы. Согласно материалам дела, правоохранителям удалось в итоге арестовать гражданина Украины, подозреваемого в организации преступной сети на территории Молдовы.