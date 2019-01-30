Украинца задержали на таможне с поддельной страховкой для авто

Украинца задержали на таможне с поддельной страховкой для авто

Два сертификата автострахования, выданные украинской компанией, были изъяты у водителя из Украины на контрольно-пропускном пункте “Тудора”. Как было установлено, документы являлись поддельными.

Вечером 29 января при въезде в Молдову был остановлен грузовик с прицепом, зарегистрированный на Украине. 33-летний гражданин Украины сдал для проверки документы, необходимые для пересечения государственной границы. В результате проверки были обнаружены видимые признаки подделки в полисе страхования “Зелёная карта”.

Водитель рассказал, что приобрёл документы в страховой компании и никак не может объяснить факт подделки. В сложившихся обстоятельствах гражданину Украины пришлось приобрести в пункте пропуска новый документ, с которым он смог продолжить поездку.

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