Украинца с крупной партией контрабандных сигарет задержали на КПП “Леушены” (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Леушенской таможни обнаружили более 192 000 сигарет, маркированных акцизными марками Республики Беларусь. Товар был спрятан в автомобиле с венгерскими номерами, за рулём которого находился гражданин Украины.

Инцидент зарегистрировали вечером 6 февраля на выезде из страны. Сотрудники таможни проверили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и обнаружили подозрительные предметы в потолке и боковых стенках грузового отсека.

В результате из машины было извлечено 192 200 спрятанных сигарет. По предварительной информации, мужчина намеревался сбыть продукцию на чёрном рынке в странах Евросоюза.

В результате сигареты и транспортное средство были конфискованы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.