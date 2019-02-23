Украинца, попытавшегося въехать в Молдову по поддельным правам, задержали на границе

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Житель Украины через социальную сеть нашёл человека, который за 500 долларов продал ему фальшивые водительские права. Поддельный документ был обнаружен пограничниками в пункте пропуска Джурджулешть-Галац.

Утром 17 февраля к границе подъехал пикап IVECO, зарегистрированный в Болгарии. За рулём находился 27-летний гражданин Украины.

В ходе проверки документов были обнаружены изменения на фотографии в водительских правах, выданных украинскими властями. В результате было установлено, что бланк документа был поддельным.

Молодой человек признался, что приобрёл поддельные права за 500 долларов. В то же время он представил вторые водительские права, на основании которых не мог водить грузовик.

Поддельный документ был изъят и отправлен на экспертизу. Гражданину Украины разрешили пересечь государственную границу в качестве пассажира.