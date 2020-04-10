Украина приостановила работу пунктов пропуска “Кельменцы” и “Сокиряны”

Украина приостановила работу пунктов пропуска “Кельменцы” и “Сокиряны”

С 07:00 сегодняшнего дня Украина приостановила деятельность пограничных КПП “Кельменцы” и “Сокиряны”.

Как сообщает moldpres.md, в данных условиях власти Молдовы не могут возобновить движение через пункты пересечения границы “Ларга” и “Окница”.

Водители и грузовые перевозчики, которые планировали выезд из или въезд в Республику Молдова через указанные КПП, могут выбрать пункт “Атаки-Могилёв-Подольский”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md