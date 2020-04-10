Украина приостановила работу пунктов пропуска “Кельменцы” и “Сокиряны”

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С 07:00 сегодняшнего дня Украина приостановила деятельность пограничных КПП “Кельменцы” и “Сокиряны”.

Как сообщает moldpres.md, в данных условиях власти Молдовы не могут возобновить движение через пункты пересечения границы “Ларга” и “Окница”.

Водители и грузовые перевозчики, которые планировали выезд из или въезд в Республику Молдова через указанные КПП, могут выбрать пункт “Атаки-Могилёв-Подольский”.

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