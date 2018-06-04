Украденный в Германии Mercedes-Benz GLA обнаружили на таможне Скулень (ФОТО)

Украденный в Германии Mercedes-Benz GLA обнаружили на таможне Скулень (ФОТО)

Недешевый автомобиль перевозился через молдо-румынскую границу на автовозе 42-летним гражданином Молдовы.

В результате плановой проверки было обнаружено, что власти Германии объявили об угоне перевозимого автомобиля.

Поясняя наличие у него угнанного автомобиля, молдаванин рассказал, что принял его вместе с документами от человека из муниципия Плоешть, и должен был доставить ее в Молдову. Мужчина заявил, что ничего не знал о криминальном прошлом автомобиля.

В результате Mercedes-Benz GLA был задержан властями Румынии, проводится дальнейшее выяснение всех обстоятельств инцидента.

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