Украденный телефон продали мужчине в комратском ломбарде

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Инцидент произошел в середине февраля. Житель села Конгаз купил в одном из ломбардов в Комрате мобильный телефон. За свое приобретение 68-летний мужчина заплатил 1,5 тысячи леев.

Однако спустя некоторое время к нему нагрянули сотрудники полиции, которые заявили, что мобильный телефон был украден в соседнем Леовском районе. Телефон был изъят, передаёт gagauzinfo.md. Незадачливый покупатель уже написал заявление в правоохранительные органы, потребовав привлечь к ответственности администратора ломбарда.

Ведется следствие.