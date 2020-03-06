Украденный телефон продали мужчине в комратском ломбарде

Украденный телефон продали мужчине в комратском ломбарде

Инцидент произошел в середине февраля. Житель села Конгаз купил в одном из ломбардов в Комрате мобильный телефон. За свое приобретение 68-летний мужчина заплатил 1,5 тысячи леев. 

Однако спустя некоторое время к нему нагрянули сотрудники полиции, которые заявили, что мобильный телефон был украден в соседнем Леовском районе. Телефон был изъят, передаёт gagauzinfo.md. Незадачливый покупатель уже написал заявление в правоохранительные органы, потребовав привлечь к ответственности администратора ломбарда.

Ведется следствие.

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