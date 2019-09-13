Украденный телефон подарил сожительнице: в столице задержали вора-рецидивиста

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 33-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, предполагается, что мужчина, будучи в одной из аптек, увидел чужой телефон и присвоил его себе. После этого подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Владелица телефона, 17-летняя жительница столицы, сообщила в полицию о том, что у неё украли телефон 14 июня. Она сказала, что работала в аптеке в качестве волонтёра и раздавала клиентам брошюры. Свой телефон Samsung Galaxy J2 она оставила на несколько минут без присмотра, в это время его украли. Ущерб составил 2 360 леев.

Органы правопорядка изъяли видеоматериалы с камеры наблюдения, установленной в аптеке, на которых был зафиксирован момент кражи. В результате предпринятых мер подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину и сообщил, что украденный телефон подарил сожительнице. Примечательно, что ранее задержанный представал перед судом за совершение подобных преступлений.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.