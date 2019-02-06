Украденное будущее

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О том, как граждане оплачивают кражу миллиарда

Безусловно, афера века с кражей миллиарда нанесла существенный удар по экономике, социальной сфере, благосостоянию граждан и репутации страны. У граждан – и это не метафора – украли будущее.

За всё нужно платить

Вначале они украли $1,2 млрд. Это произошло 25–26 ноября 2014 года. В момент кражи премьер-министром Молдовы был Юрие Лянкэ (ЛДПМ), спикером – Игорь Корман (ДПМ), губернатором Нацбанка – Дорин Дрэгуцану (ЛПМ), директором Национального центра по борьбе с коррупцией – Виорел Кетрару, директором СИБа – Михай Балан. Затем, 3 июня 2016 года, они подписали соглашение между группой Gas Natural Fenosa и Минэкономики, согласно которому потери поставщика в 1,7 млрд леев вернут граждане через повышение тарифа (с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года). Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике констатировал следующие базовые суммы тарифных отклонений, рассчитанные на 31 декабря 2016 года: RED Union Fenosa – 1 050 529 492 лея; Gas Natural Fenosa Furnizare Energie – 699 470 508 леев; RED Nord – 244 015 466 леев; RED Nord-Vest – 159 947 978 леев; Furnizarea Energiei Electrice Nord – 60 910 935 леев. Итого почти 2,2 млрд леев! Потом они переложили украденный миллиард на граждан (Закон № 235 от 3 октября 2016 года). Народ обязывают возместить Национальному банку 25 млрд леев в течение 25 лет! То есть по 1 млрд леев ежегодно. Шор по полу катался со смеху! Ведь платить обязали не его, а граждан! Далее, с февраля 2017 года, они повысили цены на медицинские услуги на 200 – 300%, а на некоторые из них – в 30 раз. Тогда ПСРМ инициировала вотум недоверия Руксанде Главан, министру здравоохранения (ДПМ). Позже, 19 мая 2017 года, они подняли общий тариф на воду с 9,19 до 10,69 лея! Затем они взвинтили цены буквально на всё. Согласно данным НБС, рост средних цен в 2017 – 2018 гг. составил: овощи — 58,8% (капуста – 60%, лук – 153%, картофель – 46%); фрукты – 25,9%; вода и канализация – 24,2%; централизованное отопление – 12,2%; мясо, мясные изделия, консервы – 7,5%; топливо – 16,3%. Затем, в 2017–2018 годах, они повысили штрафы в 2 – 5 раз! За нарушения тишины и спокойствия соседей в период с 18:00 до 8:00 физические лица заплатят от 600 до 1500 леев, юридические лица – 3000 – 4500 леев. Штраф за нарушение ПДД варьирует от 150 до 25 000 леев! За ложный вызов он удвоен – с 1500 до 3000 леев и т. д. Позже выяснилось, из-за преступных схем столичные МПУЖФ (ЖЭКи) накопили долгов перед АО «Термоэлектрика» на 640 млн леев. Это привело к банкротству 21 из 23 ЖЭКов. Их долги с 2018 года перебросили на граждан! Ещё какое-то время спустя они приняли Закон о кондоминиуме (29.11.2018 год). Теперь сами жильцы должны оплачивать ремонт и обслуживание домов. А ведь с момента независимости все граждане выплачивали налог на содержание и ремонт жилых зданий. Где деньги? Потом, то есть в декабре 2018 года, они приняли поправки в Закон о рынке нефтепродуктов. С 2019 года стоимость топлива на АЗС снова будут устанавливать сами операторы, а не НАРЭ. Короче, топливо подорожает как минимум на 10%. А потом, то есть 27 июля 2018 года, они расширили бизнес-привилегии сети Duty free Илана Шора. Речь идёт об освобождении от выплаты НДС и акцизов барами и ресторанами, действующими при сети Duty free, а также об освобождении от пошлин на бензин и масла, что даёт возможность обоснования бензоколонок в режиме Duty free в зоне пограничного контроля. 55 депутатов правящего большинства проголосовали за эту коррупционную схему!

Полный обвал

Безусловно, кража миллиарда привела к обвалу экономики.

В 2016 году мы получили самый низкий объём прямых иностранных инвестиций за последние 13 лет: всего $98 млн, в 2017 году – $205 млн. К примеру, в 2007 году прямые иностранные инвестиции составляли $540 млн. В 2008 году – $711 млн, в 2015 – $170 млн…

Также вырос до безумия внешний публичный долг. Если в 2009 году он составлял $954 млн, в 2015 – $1,353 млрд, то в 2016-м – $1,9 млрд, а в 2017 – $2 млрд. Прогнозируется, что к концу 2019 года долг достигнет $2,266 млрд.

Внутренний публичный долг достиг баснословных размеров: 7 млрд леев в январе 2016 года, 21,5 млрд леев к концу 2016-го, 24 млрд леев к концу 2018 года!

Всё это привело к падению темпов роста ВВП. Фактически в 2016 – 2018 годах мы имели самый низкий темп прироста ВВП.

По данным МВФ, в 2008 году рост ВВП составил 7,8%, в 2013-м – 9,4%, в 2016-м – 4,3 %, в 2017-м – 4,5%, в 2018-м, по прогнозам, ожидается 3,8%, в 2019-м – 3,8%. Даже если рост в 2017 году составил около 5%, как заверяют нас власти, это всё равно не меняет картины. Роста как такового нет, есть лишь стагнация.

Вследствие этого Молдова рухнула в рейтинге коррупции, в индексе демократии, в индексе экономической свободы, о чём мы писали ранее.

Единственный показатель, по которому удалось достичь прогресса, был Doing Business. Однако в отчёте Doing Business – 2019 Республика Молдова опустилась сразу на три позиции – с 44-го на 47-е место из 190 стран, включённых в рейтинг. Ранее, два года подряд, Молдова удерживала 44-е место. Да и этой позиции удалось достичь лишь благодаря двум показателям: регистрации бизнеса и собственности.

Приговорили к нищете

Самое главное то, что рухнул ключевой показатель – ВВП на душу населения (в текущих ценах).

Так вот, в 2014 году, по данным МВФ, мы имели ВВП на душу населения в размере $2245 и были на 136-м месте. В 2015-м – $1828, в 2016-м – $1901 и 142-е место в мире. Рост аж на $73! В 2017 году ВВП на душу населения в Республике Молдова составлял $2280. Проще говоря, лишь через 4 года мы вернулись к ВВП 2014 года!

Но в мировом рейтинге ВВП «европейская Молдова» не может тягаться даже с Африкой. К примеру, у Папуа – Новая Гвинея ВВП на душу населения – $2861, у Монголии – $3640, у Анголы – $4465, Намибии – $5589, у Люксембурга – $105 863.

В декабре 2018 года РИА «Рейтинг» провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ. Результаты исследования были представлены 17 декабря 2018 года.

Эксперты РИА «Рейтинг» утверждают, что чем меньше у граждан статья расходов на еду, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома и образование.

Согласно исследованию, Республика Молдова входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания и меньше всех – на досуг и культуру.

Если брать структуру расходов граждан на продукты питания, то получаем следующую иерархию:

1. Люксембург – лишь 8,7% своих расходов.

2. Великобритания – 10%.

3. Нидерланды – 10,6%.

4. Финляндия – 11,7%.

5. Австрия – 11,8%.

31. Россия – 31,2%.

38. Молдова – 43,4%.

39. Казахстан – 46,4%.

40. Украина – 50,9%.

Проще говоря, Молдова – в тройке лидеров по затратам на еду, что говорит о крайней бедности населения. Люксембург, наоборот, меньше всего тратится на еду. Напомним, что в Люксембурге самый высокий ВВП на душу населения в мире!

Ещё хуже обстоят дела с затратами на досуг и культуру. Больше всех в Европе на досуг и культуру тратят жители Швеции, меньше всего – жители Молдовы!

1. Швеция –18,7% всех расходов.

2. Великобритания – 13,0%.

3. Австрия –11,5%.

4. Исландия –11,1%.

5. Швейцария – 10,5%.

38. Украина –1,9%.

39. Македония – 1,8%.

40. Молдова – 1,3%.

На фоне этой лютой нищеты граждане массово стали убегать из Молдовы. По данным Пограничной полиции (март 2018 года), за последние пять лет из Молдовы выехали и не вернулись 583 429 граждан.

Демократы везде трубят, что если сохранят власть, продолжат в том же духе…

Не дай Бог, конечно.

Богдан Цырдя, политолог