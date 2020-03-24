Указ президента: личный состав Минобороны будет задействован в управлении кризисной ситуацией в связи с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

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Учитывая динамику распространения вируса COVID-19 в регионе и стране, руководство Молдовы занялось поиском новых решений и мер защиты населения. Так, сегодня в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Игорь Додон принял решение задействовать личный состав Министерства обороны в управлении кризисной ситуацией. В связи с этим президент подписал указ, дающий военным разрешение принять участие в соответствующих действиях для дополнительной поддержки усилий правительства по борьбе с пандемией.

Кроме того, сегодня же глава государства провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны и Министерства внутренних дел, с секретарем Высшего совета безопасности для обсуждения совместных мер государственных органов по обеспечению выполнения решений, ранее принятых властями для борьбы с распространением вируса. С этой целью Министерство обороны должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении этим кризисом. Речь может идти о выделении больничных мест, об участии военных медиков, транспортных средствах для нужд властей или о другой поддержке, пояснил Игорь Додон.

– В то же время военные должны будут помочь Министерству внутренних дел в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса. Речь в том числе идет о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции (имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей), что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан. Там, где будет необходимо, военные обеспечат также поддержку пожилых людей, чтобы тем не пришлось покидать жилище, – добавил президент.

В зависимости от развития ситуации в ближайшее время руководство страны может принять решение и о других мерах по ограничению распространения вируса.

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