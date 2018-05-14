Уйти от налогов не удастся: власти начали проверку цветочных магазинов

С 14 по 31 мая сотрудники Государственной налоговой службы пройдутся по цветочным магазинам с контролем и напомнят продавцам о налоговом законодательстве, а также покажут, как использовать кассовый аппарат, что является обязательным пунктом в продаже цветов.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, кампания организована в контексте сезонного увеличения спроса на цветы, что, в свою очередь, увеличивает и риски уклонения от выплат налогов путём ведения незаконной предпринимательской деятельности или частичного документирования продаж, которое приводит к неполной выплате налогов в национальный публичный бюджет.

Кампания стартовала сегодня и пройдёт в течение двух недель на территории всей страны. Она направлена на соблюдение налогового законодательства экономическими агентами, специализирующимися на продаже цветов на авторизованных рынках. В рамках кампании пройдут также встречи с владельцами магазинов, в ходе которых инспекторы предоставят важную информацию.

Кроме этого, администраторы, а также продавцы будут проинформированы, что до 1 июня текущего года на территориях цветочных рынков будут действовать налоговые стационарные посты, которые будут предупреждать и выявлять налоговые нарушения, случаи уклонения от уплаты налогов, а также контролировать обеспечение начисления, декларирования и полной выплаты налоговых обязательств. За нарушение действующего законодательства в этом аспекте физические и юридические лица понесут наказание.