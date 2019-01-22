Уходящий парламент проведет еще одно заседание до выборов

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В разгар избирательной кампании законодательный орган страны соберется на еще одно заседание. Как сообщил спикер Андриан Канду, оно, предположительно, пройдет в начале февраля.

На нем демократы рассчитывают аккурат перед выборами принять в первом чтении ряд социальных инициатив. Кроме того, депутаты решат судьбу некоторых вакантных должностей. Примечательно, что Канду признал, что многие проекты будут приняты только в первом чтении, так как во втором за них не успеют проголосовать.

Стоит напомнить, что очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля.