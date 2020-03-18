Уходящие Кодры

0

Такая картина наблюдается сейчас повсеместно в Кодрах. Их уничтожают. Огромные массивы либо вырубаются полностью, либо прореживаются настолько, что на лес это уже не похоже.

Огромные плеши находятся внутри массивов и с основных трасс не видны. В случае засухи такой прореженный лес не будет держать влагу и погибнет.

Президент страны Игорь Додон пригрозил увольнением министру сельского хозяйства и главе Moldsilva, если они в срочном порядке не наведут порядок в лесном хозяйстве и не выявят все схемы продажи древесины.

Фото Михаила Постолаки