Уходя из гостей, житель Комрата прихватил мобильный телефон хозяйки

Уходя из гостей, житель Комрата прихватил мобильный телефон хозяйки

2 октября в дежурную часть ИП Комрат обратился житель муниципия Комрат 1998 года рождения с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые при неизвестных ему обстоятельствах, похитили мобильный телефон марки «General Mobile», принадлежащий его сестре 2006 года рождения. Сумма ущерба составила 4500 леев. 

Как пишет пресс-служба Управления полиции Гагаузии, с целью раскрытия данного преступления сотрудниками отдела расследования преступления Инспектората полиции Комрат были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых данное преступление было раскрыто «по горячим следам» в течение суток. Преступник был установлен. Им оказался житель Комрата 2000 года рождения, который накануне был в гостях у потерпевшей.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования по элементам преступления, предусмотренного ст.186 УК РМ (кража).

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