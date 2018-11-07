Уходя из гостей, прихватил чужие ключи от машины: в столице задержан угонщик-рецидивист (ВИДЕО)

21-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в краже автомобиля.

По данным пресс-службы полиции, 5 ноября к ним обратился 52-летний кишинёвец, который рассказал, что у него угнали автомобиль марки Dacia Logan, припаркованный во дворе дома на улице Криулень. Своими преступными действиями угонщик нанёс владельцу имущества ущерб в размере 98 000 леев. На место происшествия прибыла оперативная группа.

В результате предпринятых мер подозреваемый был задержан и сопровождён в Инспекторат полиции. В ходе допроса юноша признал свою вину и сообщил, что, находясь в гостях, он незаметно забрал ключи, а после угнал автомобиль. Правоохранители также установили, что молодой человек находится под следствием в качестве подозреваемого в совершении хулиганства. Стоит также отметить, что задержанный ранее был судим за подобные преступления.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на срок до 240 часов или лишение свободы на 4 года. На данный момент подозреваемый находится под 30-дневным арестом.