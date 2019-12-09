“Уходите либо вы, либо карусели”: Чебан сделал выговор начальнику Управления торговли

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Тема установленных на площади Великого национального собрания каруселей обсуждалась сегодня на еженедельном заседании примэрии. Генпримар столицы Ион Чебан сделал публичный выговор начальнику Управления торговли Марчелу Замбицкому в связи с установкой каруселей и тем фактом, что обещание о бесплатном доступе к каруселям не было выполнено.

– Мы сказали, что с 14.00 до 17.00 карусели должны быть бесплатными для всех. Если у вас это не получается, то уходите либо вы, либо господин с каруселями. У вас первое публичное предупреждение и выговор. Если это повторится, то будем решать вопрос, согласно Трудовому кодексу, – заявил Чебан.

Начальник Управления торговли в свое оправдание сказал, что экономический агент будет выполнять требования. Он отметил, что поменялся план расположения, а также сами установки. В субботу и воскресенье карусели только заработали, передаёт agora.md.

– Даже если я физически отсутствую, наши коллеги ежедневно наблюдают за тем, что вы делаете. Извинения не пройдут. Я хочу, чтобы у нас были красивые праздники. Вижу, что на ПВНС появляются разные бутики. Нам нужна ещё мансарда над правительством и пристройка? – возмутился градоначальник.