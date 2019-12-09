“Уходите либо вы, либо карусели”: Чебан сделал выговор начальнику Управления торговли

“Уходите либо вы, либо карусели”: Чебан сделал выговор начальнику Управления торговли

Тема установленных на площади Великого национального собрания каруселей обсуждалась сегодня на еженедельном заседании примэрии. Генпримар столицы Ион Чебан сделал публичный выговор начальнику Управления торговли Марчелу Замбицкому в связи с установкой каруселей и тем фактом, что обещание о бесплатном доступе к каруселям не было выполнено.

– Мы сказали, что с 14.00 до 17.00 карусели должны быть бесплатными для всех. Если у вас это не получается, то уходите либо вы, либо господин с каруселями. У вас первое публичное предупреждение и выговор. Если это повторится, то будем решать вопрос, согласно Трудовому кодексу, – заявил Чебан.

Начальник Управления торговли в свое оправдание сказал, что экономический агент будет выполнять требования. Он отметил, что поменялся план расположения, а также сами установки. В субботу и воскресенье карусели только заработали, передаёт agora.md.

– Даже если я физически отсутствую, наши коллеги ежедневно наблюдают за тем, что вы делаете. Извинения не пройдут. Я хочу, чтобы у нас были красивые праздники. Вижу, что на ПВНС появляются разные бутики. Нам нужна ещё мансарда над правительством и пристройка? – возмутился градоначальник.

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