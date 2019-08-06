Угрожал выложить личные фото: полицейские задержали с поличным вымогателя (ФОТО, ВИДЕО)

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Мужчина был задержан с поличным во время получения 4 000 леев. Подозреваемый шантажировал женщину размещением интимных фото в Интернете и вымогал у жертвы 15 000 леев.

Мужчина грозился опубликовать в социальных сетях личные фотографии 23-летней женщины. За преступными действиями подозреваемого в течение месяца велось наблюдение. В результате было возбуждено уголовное дело за шантаж.

5 августа сотрудники полиции задержали нарушителя во время получения от потерпевшей первого транша в размере 4 000 леев. Стоит отметить, что подозреваемый ранее был осуждён за изнасилование, грабёж и кражу.

Мужчину задержали на 72 часа. В случае признания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.